Mobilités : les régions prônent les bonnes pratiques et le cas par cas

Transports

Publié le 02/10/2019 • Par Hélène Lerivrain • dans : actus experts technique, France

Rien de neuf mais des confirmations. L’étude « La mobilité du quotidien dans les Régions françaises » réalisée par l’Institut Ipsos et présentée à l’occasion du 15ème Congrès de Régions de France à Bordeaux, ce lundi 30 septembre, a mis en avant une réelle attente en matière de développement de l’offre de mobilité. Alors que la contestation des gilets jaunes a ressurgi dans les débats, les régions ont mis l’accent sur l’intermodalité, la mise en place d’un système d’information multimodal et la co-construction entre acteurs car, à chaque territoire, ses solutions.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

« Il y a quelques années, le débat aurait beaucoup tourné autour de la manière dont on structure une offre adaptée à des besoins tout en abordant les questions budgétaires et sociales qui vont avec. Aujourd’hui, si ces questions restent centrales, deux autres invités se sont mis autour de la table : la question environnementale et la capacité à adapter ses solutions au territoire. » Brice Teinturier, directeur général délégué de l’Institut Ipsos, qui a conclu l’atelier mobilité organisé dans le cadre du congrès de Régions de France à Bordeaux est aussi celui qui, en ouverture de séance, a présenté les résultats d’une étude (1) réalisée cet été auprès de 10.000 personnes de toutes les régions de France.

« Les enseignements sont clairs. Les Français passent du temps dans leurs ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne