« Une forte appétence des intercommunalités pour une politique vélo »

Le récent congrès de l’association Vélo et territoires a été l’occasion, pour tous ses adhérents, de se féliciter de la forte appétence manifestée par les collectivités pour le vélo. Mais si l’Etat a débloqué des moyens dans le cadre du plan vélo, il reste beaucoup à faire selon la présidente Chrystelle Beurrier.

Les différents appels à projets autour du vélo ont rencontré un grand succès auprès des collectivités. Etes-vous surprise ?

A Vélo et territoires, nous sommes moins surpris que l’Ademe et le ministère de la Transition écologique (sourire). En parallèle, nous avons lancé une enquête territoire auprès de nos adhérents ; 500 réponses sont arrivées, dont environ 30% issues d’EPCI. On note notamment une réelle appétence des intercommunalités pour établir des planifications d’une politique vélo. De même, les départements ont gonflé leurs équipes au service du vélo et accentué ...