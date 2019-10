Les centres de santé plaident pour un service public territorial de santé

Santé

Publié le 02/10/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

A la veille de leur 59e congrès national, les centres de santé dont l’essor est tiré par les collectivités locales, se disent prêts à « être les têtes de pont d’un service public territorial de santé ». A condition que les moyens suivent.

La santé n’est pas une prérogative municipale, mais partout en France des communes et intercommunalités prennent directement en main la lutte contre la désertification médicale et créent des centres de santé : Saint-Quay-Portrieux (22), Montereau (77), Pays Noyonnais (60), Guingamp-Paimpol Agglomération (22), Mitry-Mory (77) parmi les plus récentes…

Elles sont pour beaucoup dans l’essor de ces structures, tous les acteurs le reconnaissent à la veille du 59e Congrès national des centres de santé, les 3 et 4 octobre, sur le thème « Service public de santé, l’urgence » : les centres médicaux et polyvalents seraient passés en un an ou deux de 380 à 420 pour un total d’environ 1900 avec les infirmiers et les dentaires.

Et dans leurs bastions historiques de la banlieue parisienne, les communes investissent pour les moderniser. Rebaptisé du nom de l’ancien maire Marcel Trigon, le centre municipal de santé d’Arcueil (94) a déménagé dans le quartier rénové du Chaperon vert, en limite de Gentilly. 900 m2 au rez-de-chaussée d’un immeuble de sept étages, il a été inauguré le 28 septembre et y a gagné le label « universitaire » puisque des travaux de recherche sur la médecine ambulatoire y seront menés avec l’accueil de huit internes en médecine par an ainsi que plusieurs étudiants en soins ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier