Grilles indiciaires des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

Quels sont les salaires des sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ? Ce sont les grilles indiciaires du cadre d'emplois qui définissent leurs traitements, auxquels s'ajoutent différentes primes et indemnités.

Les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) ont le grade de sergent (accessible par concours interne) ou celui, plus élevé, d’adjudant (accessible par avancement).

Ils sont recrutés par les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) pour assurer la prévention, la protection et la lutte contre les incendies, ainsi que d’autres missions définies à l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Leur rémunération est constituée, pour l’essentiel, d’un traitement, calculé à partir des grilles indiciaires du cadre d’emplois. Ces échelles indiciaires sont déterminées par décret. Aussi, ces salaires ne sont pas négociables. Ils s’imposent à l’employeur.

Le traitement indiciaire du fonctionnaire évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros, depuis le 1er février 2017.

Echelles des salaires des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, suivant leurs grades*

Sergent : de 1 580 euros, au premier échelon du grade, à 2 210 euros, au dernier échelon.

de 1 580 euros, au premier échelon du grade, à 2 210 euros, au dernier échelon. Adjudants : de 1 640 à 2 320 euros. * Montants bruts mensuels au 1er janvier 2019 (hors cotisations, hors primes). Chiffres arrondis à la dizaine la plus proche.

Le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) a revalorisé les échelles indiciaires des sergents et des adjudants, au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2019.

Ces échelles indiciaires seront de nouveau revalorisées au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021.

Le protocole PPCR, initié en 2016, a vocation à améliorer les carrières et à faciliter la mobilité. Sur le plan des traitements indiciaires, il s’agit d’une opération « blanche ». Aussi, en contrepartie des revalorisations liées au PPCR, un abattement « primes/points » est appliqué sur tout ou partie des indemnités perçues.

Grille indiciaire du grade Sergent de sapeurs-pompiers professionnels

Catégorie C, filière Sapeurs-pompiers professionnels

Au 1er janvier 2019

Échelon Indice brut Indice majorié Durée dans l’échelon Traitement brut mensuel (salaire) 1 362 336 2 ans 1 574,50 € 2 374 345 2 ans 1 616,67 € 3 404 365 2 ans 1 710,39 € 4 431 381 2 ans 1 785,37 € 5 448 393 3 ans 1 841,60 € 6 461 404 3 ans 1 893,15 € 7 499 430 4 ans 2 014,99 € 8 526 451 4 ans 2 113,39 € 9 555 471 – 2 207,11 €

Recrutement dans le premier grade : concours interne ; détachement-intégration, intégration directe

Au 1er janvier 2020

Échelon Indice brut Indice majorié Durée dans l’échelon Traitement brut mensuel (salaire) 1 362 336 2 ans 1 574,50 € 2 378 348 2 ans 1 630,73 € 3 408 367 2 ans 1 719,77 € 4 434 383 2 ans 1 794,74 € 5 448 393 3 ans 1 841,60 € 6 462 405 3 ans 1 897,84 € 7 499 430 4 ans 2 014,99 € 8 526 451 4 ans 2 113,39 € 9 555 471 – 2 207,11 €

Au 1er janvier 2021

Échelon Indice brut Indice majorié Durée dans l’échelon Traitement brut mensuel (salaire) 1 364 338 2 ans 1 583,87 € 2 380 350 2 ans 1 640,10 € 3 415 369 2 ans 1 729,14 € 4 437 385 2 ans 1 804,11 € 5 449 394 3 ans 1 846,29 € 6 465 407 3 ans 1 907,21 € 7 499 430 4 ans 2 014,99 € 8 526 451 4 ans 2 113,39 € 9 562 476 – 2 230,54 €

Grille indiciaire du grade adjudant de sapeurs-pompiers professionnels

Catégorie C, filière Sapeurs-pompiers professionnels

Au 1er janvier 2019

Échelon Indice brut Indice majorié Durée dans l’échelon Traitement brut mensuel (salaire) 1 381 351 1 an 1 644,79 € 2 394 359 1 an 1 682,28 € 3 420 373 2 ans 1 747,88 € 4 446 392 2 ans 1 836,92 € 5 462 405 2 ans 1 897,84 € 6 488 422 2 ans 1 977,50 € 7 501 432 3 ans 2 024,36 € 8 526 451 3 ans 2 113,39 € 9 555 471 4 ans 2 207,11 € 10 586 495 – 2 319,58 €

Au 1er janvier 2020

Échelon Indice brut Indice majorié Durée dans l’échelon Traitement brut mensuel (salaire) 1 381 351 1 an 1 644,79 € 2 394 359 1 an 1 682,28 € 3 420 373 2 ans 1 747,88 € 4 446 392 2 ans 1 836,92 € 5 462 405 2 ans 1 897,84 € 6 488 422 2 ans 1 977,50 € 7 501 432 3 ans 2 024,36 € 8 526 451 3 ans 2 113,39 € 9 555 471 4 ans 2 207,11 € 10 586 495 – 2 319,58 €

Au 1er janvier 2021

Échelon Indice brut Indice majorié Durée dans l’échelon Traitement brut mensuel (salaire) 1 382 352 1 an 1 649,48 € 2 396 360 1 an 1 686,96 € 3 420 373 2 ans 1 747,88 € 4 446 392 2 ans 1 836,92 € 5 468 409 2 ans 1 916,58 € 6 492 425 2 ans 1 991,56 € 7 505 435 3 ans 2 038,42 € 8 526 451 3 ans 2 113,39 € 9 563 477 4 ans 2 235,23 € 10 597 503 – 2 357,07 €

Autres éléments de rémunération des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Le traitement indiciaire représente, en moyenne, 80% de la rémunération du fonctionnaire. S’y ajoutent le supplément familial de traitement et le régime indemnitaire versé par l’employeur. Ils peuvent, à ce titre, bénéficier :

d’une indemnité de feu,

d’une indemnité de responsabilité,

d’une indemnité de spécialité,

d’une indemnité de logement,

d’indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires,

de l’indemnité d’administration et de technicité,

des indemnités pour campagne de lutte contre les feux de forêt.

Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, en raison de l’exercice certaines fonctions, avoir droit à une NBI.

Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d’agents, d’autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l’agent concerné.

