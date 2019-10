Santé-environnement : une offre de formation florissante

Evolution professionnelle

Publié le 11/10/2019 • Par Géraldine Langlois • dans : France, Toute l'actu RH

Associer respect de l’environnement et santé des habitants à l’action publique n’est pas qu’une affaire de spécialistes. Les formations se multiplient.

« En santé environnementale, le niveau local est fondamental », confiait en mars à « La Gazette » Laurent Chambaud, directeur de l’EHESP. Mais les collectivités territoriales ont souvent besoin d’être davantage outillées en la matière, faisait-il aussi remarquer. La culture professionnelle des agents – et donc l’action locale – n’est pas encore suffisamment imprégnée par le lien entre l’environnement et la santé. Pourtant, « on observe une volonté d’insuffler une dimension santé dans les projets d’aménagement, de requalification de zones d’aménagement concerté ou de déplacements urbains, et le souhait de savoir s’ils ont un impact positif ou négatif sur elle », constate Xavier Olny, responsable de l’unité « environnement et santé » du Cerema.

Formules flexibles

Selon ...

