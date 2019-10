FNCCR : « Nous allons lancer un appel à candidatures pour monter un club sur les économies d’eau »

Lors du dernier comité de pilotage des Assises de l’eau réuni le 24 septembre, le lancement d’un club de bonnes pratiques pour les économies d’eau a été annoncé. Première esquisse de ce que pourrait être ce futur club, avec Régis Taisne, spécialiste de l’eau à la FNCCR.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Quelle est l’origine et l’objectif de ce club de bonnes pratiques pour les économies d’eau ?

L’idée est apparue lors du groupe de travail « économiser » des Assises de l’eau, qui comptaient deux autres groupes (« protéger » et « partager »). L’objectif affiché est de réduire les prélèvements d’eau de 10 % sur 5 ans et de 25 % sur 15 ans. Il s’agit donc d’inciter les abonnés à économiser l’eau. Cela concerne tant les particuliers, que les services publics ou les équipements collectifs. Le premier objectif de ce club est de partager, analyser et diffuser les bonnes pratiques.

Quelles seront les thématiques abordées dans ce club ?

Nous avons dégagé trois grands sujets : la tarification et le modèle économique des services d’eau et d’assainissement, l’accompagnement et la communication auprès ...