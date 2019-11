Prix prévention de la délinquance 2020 : appel à candidatures

Prévention de la délinquance

Publié le 22/11/2019 • Par Mathilde Elie • dans : Actu prévention sécurité, France

Le Forum français pour la sécurité urbaine lance un appel à candidature pour l’édition 2020 du prix prévention de la délinquance. Cette année, trois thématiques ont été retenues : l’amélioration des relations entre les forces de sécurité et la population, la co-construction des politiques de sécurité avec les citoyens et la prévention des violences discriminatoires.



Valoriser et donner une visibilité nationale aux actions locales de prévention de la délinquance. C’est l’objectif du Prix prévention de la délinquance organisé par le Forum Français pour la Sécurité urbaine (FFSU) depuis plus de dix ans. Les candidatures sont ouvertes pour le prix 2020.

Cette année, le jury, composé d’un élu d’une collectivité territoriale membre du comité exécutif du FFSU, de deux professionnels et d’Elizabeth Johnston, déléguée générale du FSSU, récompensera trois actions dans trois catégories.

La première concerne l’amélioration des relations entre les forces de sécurité et la population. « Les collectivités peuvent jouer un rôle d’intermédiaire pour contribuer à améliorer les relations entre les forces de sécurité et les citoyens », insiste le FFSU. La seconde thématique retenue est la co-construction des politiques de sécurité avec les citoyens, directement concernés par les politiques publiques mises en œuvre et connaisseurs des réalités de leurs territoires. Enfin, la troisième catégorie est la prévention des violences discriminatoires.

Ces thèmes font écho aux préoccupations des acteurs de terrain, élus locaux, professionnels et associatifs. Celles-ci ont d’ailleurs été retranscrites dans le livre blanc pour la sécurité des territoires, présenté par le FFSU au Premier ministre, Edouard Philippe, en septembre. Des propositions concrètes qui pourraient nourrir la future stratégie nationale de la prévention de la délinquance qui se fait encore attendre.

Pour rappel, le FFSU a récompensé cette année le Comité d’étude et d’information sur la drogue et les addictions (CEID) dans la catégorie Vie nocturne, la ville de Mulhouse dans la catégorie Femmes et sécurité, et l’association Espoir 18 pour son action de prévention de la radicalisation violente.