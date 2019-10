Incendie de Lubrizol à Rouen : comment les communes font-elles face ?

Environnement

Publié le 01/10/2019 • Par Alizée Guilhem • dans : France

Prises en sandwich entre la Préfecture et leur population, les communes de la région rouennaise s'organisent depuis cinq jours pour assumer leurs missions dans un contexte hors norme.

« Je comprends l’inquiétude qui s’exprime et salue le sens des responsabilités des élus locaux et leur implication au service des citoyens », a déclaré Edouard Philippe lors de son déplacement à Rouen le 30 septembre, soit quatre jours après l’incendie de l’usine Lubrizol. Dans une volonté de « transparence totale », il a ajouté : « Que ce soit pour les causes de l’incendie ou pour ses conséquences, tout ce qui sera déterminé sera rendu public ». Sur ce plan, il s’agit de regagner la confiance des populations dans la parole publique, mise à mal lors de cette crise. Dans les mairies, les équipes ont fait de leur mieux pour répondre à la fois aux demandes de leurs concitoyens et aux besoins d’organisation du travail des agents.