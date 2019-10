Accueil

Education artistique et culturelle : les ruraux sur le podium

Publié le 01/10/2019 • Par Aurélie Dunouau • dans : Actualité Culture, France

Une enquête des ministères de l’Education nationale et de la Culture sur l’éducation culturelle et artistique révèle une surprise de taille : les élèves en milieu rural sont ceux qui en bénéficient le plus. Sur l’ensemble du territoire, 3 élèves sur 4 sont concernés par des actions - ou des projets - avec de grandes disparités.

