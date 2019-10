Etes-vous favorable au relèvement du seuil des marchés publics ?

Baromètre des territoriaux

Publié le 07/10/2019 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : êtes-vous favorable au relèvement du seuil des marchés publics ?

Le gouvernement a rappelé début septembre son intention de relever le seuil de dispense de procédure des marchés publics en 2020, notamment pour simplifier le travail des acheteurs publics. Le nouveau seuil sera plus élevé que prévu, passant de 25 000 à 40 000 euros. 62 % des agents territoriaux sondés sont favorables à cette augmentation. Il faut dire que, sous ce seuil, les acheteurs publics disposent de plus de libertés, même si les grands principes de la commande publique (notamment la bonne utilisation des deniers publics) s’appliquent dès le premier euro. A noter que les agents des communes de moins de 5 000 habitants ne sont pas plus favorables que les autres à cette mesure, puisque 63 % « seulement » y adhèrent.

Références Etude réalisée par Infopro Digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 5 au 19 juillet 2019 (208 répondants).

