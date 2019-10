Les pépites cachées des énergies décarbonées

Tout arrive. En juin 2018, EDF a investi 16 millions d’euros dans le capital du fabricant d’électrolyseurs et de solutions de stockage d’hydrogène McPhy Energy. Si l’électricien ne croit pas à l’hydrogène pour le stockage d’électricité verte sous forme de gaz, il mise sur l’engouement des industriels pour un hydrogène décarboné, produit non plus à partir de gaz, mais d’eau. Et c’est justement le nouveau positionnement marché du français McPhy. Créée en 2008 pour développer une méthode de stockage solide de l’hydrogène, l’entreprise a compris « que cela resterait une technologie de niche », explique Pascal Mauberger, l’ancien dirigeant de Soitec devenu PDG de McPhy en 2009. Entre 2012 et 2015, McPhy a réalisé l’acquisition de l’italien Piel, fabricant d’électrolyseurs de petites puissances et de l’allemand Enertrag pour les grandes puissances. Les coûts de production sont compétitifs et McPHy a déjà exporté sa technologie en Chine, pour utiliser des surplus d’électricité éolienne. L’entreprise croit aussi dans l’hydrogène pour la mobilité. Sur son site historique de la Drôme, elle produit des stations d’avitaillement en hydrogène pour flottes d’utilitaires et de bus. Certaines fabriquent même l’hydrogène sur place.

2008 : création à La Motte-Fanjas (Drôme)

80 salariés, dont 35 dans une usine en Toscane (Italie)

10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017