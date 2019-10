Le sous-sol, une mine de chaleur à creuser

Géothermie

Sous-exploitées, les calories terrestres connaissent un regain d'intérêt et bénéficient d'avancées techniques.

Face au solaire et à l’éolien, la géothermie a longtemps été le parent pauvre des énergies renouvelables en France. Pourtant, son efficacité n’est plus à prouver. En région parisienne, elle chauffe par exemple 180 000 équivalents-logements.

Cette ressource devrait être davantage exploitée dans les années qui viennent. En effet, lors de la COP 21 en 2015, la France s’est engagée à multiplier par trois ses capacités de production de chaleur et par six celles d’électricité générées grâce à la géothermie d’ici à 2030.

Or, si l’échange des calories du sous-sol par ce biais est une technique maîtrisée, la production d’électricité s’avère, elle, plus complexe. Elle nécessite en effet de capter de l’eau à 200 °C afin d’alimenter une turbine. Cela n’est possible qu’à des profondeurs avoisinant 5 000 m, ce que seuls de récents progrès techniques ont permis d’atteindre. « En 1995, les puits ne pouvaient pas descendre en dessous de 4 000 m, ce qui était insuffisant », rappelle Sylvie Gentier, directrice du programme géothermie au sein du service transition énergétique du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Aujourd’hui, les experts planchent sur des projets où les forages franchissent le seuil des 5 000 m, notamment en Alsace.

Côté récupération de chaleur, les techniques précédentes étaient principalement réservées aux constructions neuves. Et pour cause. La géothermie horizontale et peu profonde (moins de 1,50 m) à proximité immédiate d’une maison individuelle nécessite de s’être ménagé une surface non construite au moins équivalente à celle du logement. « Une contrainte levée grâce aux forages verticaux moins consommateurs de m2 , à seulement 6 m de profondeur. Il est désormais possible de rénover des petits ensembles tertiaires ou résidentiels de 500 m² et d’y installer des puits géothermiques couplés à une pompe à chaleur », témoigne Aurélien Hénon, ingénieur responsable de l’équipe outils et systèmes pour la performance énergétique de l’institut Nobatek/Inef 4.

Capteurs intégrés aux structures

Dernière évolution, du côté des infrastructures cette fois : les capteurs géothermiques intègrent désormais les fondations. Attention cependant : ces dernières pourraient être affaiblies si les pieux ne sont pas assez épais, ou le béton inadapté, prévient Jacopo Zannin, ingénieur à l’école polytechnique de Lausanne (Suisse). Encore récente, cette solution se décline dans des configurations variées, y compris dans le métro rennais (lire ci-dessous). La France a toutes les cartes en main pour atteindre l’objectif de la COP 21.

Quatre quartiers de Bordeaux alimentés par une nappe du Jurassique Bordeaux Métropole s’apprête à mettre en place un nouveau réseau de chaleur à partir de la géothermie pour alimenter la plaine Rive droite. Confié à Storengy et Engie Cofely, ce chantier, qui se déroulera pendant tout le second semestre 2019, consistera à réaliser deux puits : l’un pour la captation et l’autre pour la réinjection. Ils plongeront à 1 700 m de profondeur dans les aquifères de la nappe jurassique où, selon les études, la température avoisine 70 °C et où le débit de pompage pourrait atteindre 300 m3 /h. Long de 25 km, le réseau de chaleur sera constitué de deux canalisations principales : l’aller et le retour. Les tuyaux rejoindront des sous-stations d’échange de chaleur qui alimenteront ensuite les bâtiments. « Ce réseau, d’une puissance de 44 MW, fournira une chaleur issue à 82 % d’énergie renouvelable et alimentera 28 000 logements, soit 2 millions de m² », détaille Christian Guillaume, chef du service production et distribution de Bordeaux Métropole. D’autres réseaux similaires sont déjà à l’étude malgré les incertitudes sur ce projet. Christian Guillaume le reconnaît : « Tant que les forages ne sont pas réalisés, les mauvaises surprises sont possibles. Le débit pourrait être moins important ou diminuer avec le temps parce qu’il n’y a pas assez d’eau. L’autre risque est que les puits se colmatent si l’eau est trop chargée en minéraux. » Dans l’hypothèse où le potentiel de ce réservoir ne serait pas confirmé, une solution de repli a déjà été envisagée : le Crétacé, moins profond (900 m et 45 °C environ). Un complément serait alors apporté au projet par une chaufferie biomasse.