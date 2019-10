Le parc de Dieppe-Le Tréport prêt à prendre le large

Eolien en mer

La préfète de la région Normandie et de la Seine-Maritime a délivré les autorisations nécessaires au projet de parc éolien en mer, concernant notamment la concession d'utilisation du domaine maritime public.

Le parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport, porté par Engie, EDP Renewables, Sumitomo Corporation et la Banque des Territoires, va pouvoir franchir une nouvelle étape. Le projet de soixante-deux éoliennes a en effet obtenu, le 26 février 2019, les autorisations préfectorales nécessaires à sa réalisation et à son raccordement. Les six arrêtés préfectoraux concernent notamment la concession d’utilisation du domaine public maritime ainsi que l’aménagement et l’exploitation du parc et de la liaison électrique sous-marine, pour permettre le raccordement au réseau de transport électrique.

Préparer la construction

La société de projet Eoliennes en Mer Dieppe-Le Tréport (EMDP) va donc pouvoir commencer la préparation de la construction du parc (fondations, sous-station électrique, câbles inter-éoliennes… ), ainsi que la conduite des appels d’offres de sous-traitance pour la fabrication et l’installation des composants. C’est la future usine du Havre, pour laquelle Siemens-Gamesa vient de déposer un permis de construire, qui fournira les pales et les nacelles du site.

Situé à 17 km au large de Dieppe, ce parc suscite de vives critiques de la part des pêcheurs locaux. Le projet avait été soumis à enquêtes publiques du 16 octobre au 29 novembre 2018. Les commissions d’enquête ont, par la suite, rendu un avis favorable au projet fin janvier.