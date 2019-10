Dans le Rhône, Auchan agrandit son froid en diminuant sa consommation

Grandes surfaces

En déployant le nouveau concept Audastore qui fait la part belle aux produits frais, l'hypermarché a misé sur le froid au CO2 et sur le photovoltaïque pour maîtriser sa facture énergétique.

L’hypermarché Auchan Dar-dilly (69) a été parmi les premiers magasins du groupe à déployer Audastore. Ce concept revisite les stands traiteur, l’espace fruits et légumes ou propose de la restauration et de la transformation de produits sur place. « L’organisation s’inspire d’une halle de marché. Nous avons neuf points de contacts différents avec les clients, et des cuisines ont été ajoutées pour préparer des plats sur site, précise Franck Théron, le directeur du magasin. Ce projet commercial a augmenté de 27 % l’offre de produits frais, avec une hausse des linéaires froids, passant de 500 à 635 mètres. » Tout l’enjeu pour l’équipe technique d’Auchan consistait donc à chercher des solutions pour réduire la facture énergétique.

Un gaz moins polluant

Le principal poste de dépenses porte sur la gestion des produits froids. Le distributeur a déboursé plus de 2 millions d’euros pour basculer sur une production de froid au CO2 et troquer ses anciens meubles pour des modèles à porte. Les deux centrales installées se révèlent plus économes qu’un modèle au fluide HFC (hydrofluorocarbone), tout en utilisant un gaz moins polluant. Pour les meubles froids à porte, la fermeture entraîne une baisse de la consommation électrique importante « sans gêner la visibilité des produits », insiste le directeur. L’éclairage représente aussi un poste énergétique important et l’hyper a basculé à 100 % en leds, avec un système qui permet de faire varier l’intensité lumineuse selon les besoins.

Pour alimenter en électricité tous ces équipements, l’hyper mise sur le photovoltaïque : le parking accueille des om- brières, équipées de 3 875 m² de panneaux polycristallins directement reliés au magasin. L’investissement a été minime pour ce projet puisqu’Auchan a mis à disposi-tion son parking au prestataire Helexia en échange de 1 € symbolique de loyer. « L’énergie produite est déversée en temps réel sur le magasin et, si on ne peut pas l’absorber, elle est achetée par EDF », indique Luc Farvacque, directeur technique régional d’Auchan. L’hyper paie l’électricité consommée à Helexia, minorée des taxes habituelles sur le transport.

Toutes ces actions permettent une économie de 4 000 € en moyenne sur un mois, pour une consommation globale, toutes énergies confondues, de 500 000 €. « Si nous n’avions rien fait, la facture énergétique aurait grimpé de 12 %, alors que nous avons réussi à la diminuer de 2 % en 2017, se réjouit Franck Théron. Pour 2018, nous allons affiner nos réglages avec un objectif de -7 %. »