« Le sol devrait être géré plus durablement, il risque d’en manquer »

Environnement

Publié le 11/10/2019 • Par Isabelle Verbaere • dans : France

Un futur arrêté prévoit la fin du statut de déchets pour les terres excavées. Pour Thierry Lebeau, directeur de l’observatoire des sciences de l’univers, à l’université de Nantes, il s’agit d’une avancée, car ces terres sont souvent valorisables.

Les sites potentiellement pollués représentent 7 à 10 millions de tonnes de terres à traiter par an. Sont-elles valorisées ?

Non, elles sont encore, dans la majorité des cas, excavées et évacuées vers des installations de sto-ckage des déchets non dangereux (ISDND) pour éventuellement être traitées. Pour une raison simple : lorsqu’un aménageur met en place un programme de logements, il veut que les travaux soient bouclés en un ou deux ans. Les méthodes de gestion de la pollution in situ sont jugées trop lentes. Avec des plantes, il faut compter plusieurs années, voir dizaines d’années pour dépolluer. Il n’empêche : le sol devrait être géré plus durablement car c’est un matériau très lentement renouvelable et on risque d’en manquer à l’avenir. Et puis en termes de bilan carbone, c’est une ...

