Agriculture urbaine : attention aux risques quand la terre est contaminée

Environnement

Publié le 10/10/2019 • Par Isabelle Verbaere • dans : actus experts technique, France

L’agriculture et les jardins urbains sont en vogue et ils répondent à de nombreux besoins. Toutefois, cet engouement ne doit pas conduire à négliger la qualité des sols sur lesquels ils sont implantés, qui ont pu être dégradés par des usages antérieurs.

«Nous allons prochainement mettre en demeure les jardiniers de quitter les lieux. Nous leur avons proposé de nouvelles parcelles à cultiver, expose Jean-Jacques Rauline, directeur général adjoint de l’aménagement et de l’environnement au département du Calvados. Nous avons réalisé des tests de pollution sur les sols et avons trouvé des hydrocarbures et des métaux lourds jusque dans les légumes, et à des taux élevés ! » Cette quinzaine de parcelles, cultivées sans autorisation depuis des décennies, est située dans l’emprise du port d’Honfleur, sur un ancien site industriel qui abritait le dépôt pétrolier Miroline. « L’Etat, qui a transféré au département l’exploitation du port en 1982 et sa propriété en 2016, nous avait assuré que le site, qui fait plus de vingt hectares, avait été ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne