Sols pollués : l’héritage empoisonné

Environnement

Publié le 08/10/2019 • Par Isabelle Verbaere • dans : France

A ce jour, 318 338 sites industriels ont été recensés par l’Etat. Des écoles, des jardins collectifs ou encore des logements y ont été installés sans que la qualité des sols n’ait été prise en compte. La loi « Alur » fait passer la gestion des sols pollués d’une logique de pollueur-payeur à celle de propriétaire aménageur, dans le cadre d’un projet d’aménagement ou d’un permis de construire. Elle envisage les usages futurs mais rien pour l’existant.

Chiffres-clés 113 établissements accueillant des populations sensibles ont été classés par l’Etat en catégorie C : ils nécessitent des mesures techniques de gestion ou sanitaires. (Source : ministère de la Transition écologique et solidaire, avril 2019).

Un terril et un lac ornent le logo d’Abbaretz (2 100 hab, Loire-Atlantique), vestiges d’une mine d’étain qui n’est plus exploitée depuis une soixantaine d’années. « Laissez-vous transporter par les paysages quasi lunaires qui s’offrent à vous », recommande la commune aux visiteurs, sur son site internet. Ils sont 10 000 environ à fréquenter chaque année l’endroit, où de nombreuses activités se sont développées, tels que le VTT, le BMX et le trail. Mais elles sont désormais interdites, à la suite de la décision de la préfecture prise le 8 juillet de restreindre drastiquement l’accès aux terrils. Seule la promenade sur un chemin balisé reste autorisée. Des concentrations « relativement importantes » en métaux, et notamment en arsenic, ont été découvertes dans les résidus miniers par le ...