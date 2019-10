Une petite commune s’engage sur la route de cinquième génération

Voirie

Publié le 10/10/2019 • Par Bruno Mouly • dans : Innovations et Territoires, Régions

Un laboratoire à ciel ouvert de la route intelligente et connectée s’est créé dans la commune d'Egletons, en Corrèze, qui dispose d’un important campus.

Chiffres-clés Budget : 700 000 € TTC pour trois tronçons de voirie, financés par la région Nouvelle-Aquitaine (222 000 €), l’Etat (183 000 €) et la commune (302 000 €).

[Egletons, Corrèze, 4 300 hab.] Egletons a fait d’une pierre deux coups. La commune a profité de son programme d’aménagement et de requalification des espaces publics autour de son CMQ GC2I pour y intégrer un projet expérimental de route de cinquième génération. « L’objectif est de valoriser l’excellence de notre campus dans l’enseignement professionnel de génie civil en rapprochant nos étudiants et notre centre de recherche universitaire avec les grands groupes du BTP afin de favoriser l’innovation, le transfert de technologie et l’insertion professionnelle », indique Bertrand Breysse, directeur opérationnel du CMQ GC2I.

Revêtement routier photovoltaïque

Après un appel à projets lancé il y a deux ans, la ville a réussi à attirer et à sélectionner les entreprises Spie Batignolles Malet, Eurovia (groupe Vinci) et Colas. Elles se partagent sur place trois tronçons expérimentaux dédiés à la voirie de cinquième génération. D’un montant total de 700 000 euros, cette initiative retenue par la région Nouvelle-Aquitaine n’est financée qu’à

