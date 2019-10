Énergie : les Sraddet en quête de cohérence

Développement durable

Publié le 30/09/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Appuyé par quatre régions, l’institut Négawatt développe un outil taillé pour mieux évaluer les problématiques énergétiques et climatiques locales des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Tout en facilitant les comparaisons inter-régionales.

On le répète assez souvent. La transition énergétique sera territoriale ou ne sera pas. Et pour faire en sorte que les objectifs nationaux aient une réalité locale, la publication des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) est très attendue. Très attendue, mais pour le moment un brin anarchique si l’on en croit par exemple l’avis de l’Autorité environnementale sur le projet de document de la région Hauts-de-France. Sa recommandation en trois mots : « le reprendre intégralement » !

Dans un rapport publié mi-septembre, l’association Négawatt propose à toutes les régions de le faire avec « un cadre harmonisé pour le volet énergie ». Une option qui permettrait à la fois de comparer les exercices de chaque région et de les superposer ...