Projet de loi sur les maires : le Sénat fait entendre sa petite musique

Décentralisation

Publié le 30/09/2019 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Lors de leur audition des ministres Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu, le 25 septembre 2019 les sénateurs ont dit tout le bien que leur inspirait le projet de loi « Engagement et proximité ». Tout en marquant leur différence sur certains dossiers sensibles comme les indemnités des maires.

Entente cordiale à la Haute-Assemblée. L’audition de Jacqueline Gourault, ministre des Collectivités, ancienne pensionnaire des lieux et de son ministre délégué Sébastien Lecornu, que certains surnomment « le petit Larcher », a été marquée, le 25 septembre 2019, par une communauté de vue entre le gouvernement et les sénateurs. Objet de ce consensus : le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Avant la discussion en séance à partir du 8 octobre, le président de la commission des lois Philippe Bas (LR) a salué une « correction bienvenue des irritants de la loi NOTRe ».

Le ministre chargé des collectivités Sébastien Lecornu a vanté la suppression des seuils en matière de rémunération des premiers magistrats en-deçà de ...