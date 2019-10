La loi fonction publique entre bons points et ratés

Directeurs des centres de gestion

Publié le 30/09/2019 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Réunis en assemblée générale aux Sables d’Olonne, les directeurs des centres de gestion et leurs adjoints ont organisé un débat autour de la transformation de la fonction publique territoriale. En toile de fond, la loi du 6 août 2019 dont les manques ont été pointés, malgré son impact positif sur la « famille territoriale ».

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

S’il est trop tôt pour connaître les réels effets de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, elle aura au moins le mérite d’avoir poussé au rapprochement des acteurs de la territoriale. Rapprochement qu’on a pu voir concrétisé vendredi 27 septembre lors de la table ronde de clôture des trois journées d’assemblée générale de l’ANDCDG (1) à laquelle participaient des représentants de la FNCDG (2), du CSFPT (3), du CNFPT (4), un syndicaliste et un député. « C’est une première », constate Jean-Laurent Nguyen Khac, président de l’ANDCDG. « On ne peut plus travailler chacun de son côté », reconnaît France Burgy, directrice générale du CNFPT.

« J’ai demandé aux agents d’ouvrir la maison CNFPT»

Difficile équilibre

Philip Squelard, président du ...