Mobilité

MaaS : « la loi prévoit d’encadrer les échanges de données par contrat »

Publié le 04/10/2019 • Par Bruno Mouly • dans : actus experts technique, France

AdobeStock

Directeur des études et de l’observation des marchés à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer), Fabien Couly nous explique comment vont être protégées les données personnelles et commerciales générées par un service MaaS.