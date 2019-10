MaaS : les régions se lancent dans la mobilité servicielle

Mobilités

Publié le 03/10/2019 • Par Bruno Mouly • dans : actus experts technique, France

De la Nouvelle-Aquitaine aux Hauts-de-France en passant par l’Ile-de-France, les régions préparent leur service MaaS destiné à couvrir les besoins de mobilité des habitants sur la totalité de leur territoire pour faciliter leurs déplacements.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

«Notre objectif est de sortir le MaaS de sa zone de confort, dans les agglomérations, afin de l’étendre aux habitants des zones rurales et périurbaines, très dépendants de la voiture, et à un public en insertion professionnelle pour lui donner la mobilité d’accès à l’emploi et à la formation », indique d’entrée Eric Quiquet, directeur général de Hauts-de-France Mobilités (6 millions d’hab.).

La Nouvelle-Aquitaine vise elle aussi à offrir à ses habitants « une mobilité multimodale sans couture sur la totalité de la région », selon Renaud Lagrave, président de Nouvelle-Aquitaine Mobilités (6 millions d’hab.). L’initiative de l’Ile-de-France comporte pour sa part un enjeu plus écologique : réduire la densité du trafic routier en incitant les automobilistes à se reporter sur des modes de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier