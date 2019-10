Mobilité

MaaS : en France et à l’international, les initiatives se multiplient

Publié le 02/10/2019 • Par Bruno Mouly • dans : actus experts technique, France

Cerema

Les métropoles françaises et, à l’étranger, le plus souvent des start-up proposent à divers degrés de maturité leur application mobile MaaS. L’idée est d’offrir aux usagers un bouquet de modes de transport publics et privés pour leur faciliter la vie.

