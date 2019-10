Avec le MaaS, la mobilité, c’est dans la poche

Transports

Le MaaS, Mobility as a Service, va permettre, à travers une application mobile, de mieux se déplacer en empruntant et en payant différents modes de transport. Il facilitera aussi les déplacements des personnes en insertion professionnelle.

Métro, bus, tramways, taxis, VTC, voitures en autopartage, en covoiturage, vélos et scooters en libre-service … Jongler entre les multiples modes de transport publics et privés à travers leurs applications mobiles spécifiques relève du casse-tête ! Alors que pour les usagers, il s’agit de se déplacer d’un point A à un point B, en combinant ces diverses offres de mobilité, en s’informant sur le trajet et en pouvant le payer. C’est tout l’enjeu du MaaS (Mobility as a Service, ou mobilité servicielle), un nouveau concept de déplacement multimodal, qui va bientôt le leur permettre avec une grande fluidité. Il consiste à rassembler tous ces moyens de transport dans une seule application mobile qui leur garantit d’aller partout, à tout moment, de la meilleure façon.