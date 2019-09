Finances locales : l’essentiel de la semaine du 23 au 29 septembre

AGENDA

Publié le 27/09/2019 • Par La Rédaction • dans : Actualité Club finances, France

Chaque semaine, le Club Finances vous propose un condensé de l'actualité des derniers jours pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Au lendemain de la présentation du projet de loi de finances, ce jeudi 26 septembre, le club Finances vous décrypte les principaux axes du budget 2020 concernant les collectivités. S’appuyant sur une évaluation menée par l’IGF, le ministre des Comptes publics s’est montré partant mercredi pour une évaluation de l’ensemble des recettes et des dépenses budgétaires et fiscales en fonction de leur impact sur l’environnement… à partir du PLF 2021. Jeudi, le président du comité des finances locales, André Laignel a ouvert les hostilités en parlant de « loi de finances de régression ». Une vision très différente de celle du gouvernement qui communique sur « un soutien massif aux collectivités ». Vendredi, place à la présentation du texte précisant entre autre la réforme sur la fiscalité locale en conseil des ministres et à la commission des finances de l’Assemblée nationale.

N’oubliez pas également de vous inscrire à notre décryptage des mesures « collectivités » lors d’une rencontre d’actu le 22 octobre prochain.

La Cour des comptes dénonce les surcoûts de la fusion des régions

Le second tome du rapport de la Cour des comptes sur les finances locales confirme que la fusion des régions opérée au 1er janvier 2016 a bien généré plus de dépenses que d’économies, notamment à cause d’une hausse des indemnités des personnels mais aussi des élus. Mais la fusion n’a pas eu que des mauvais côtés… Un constat validé par l’ancien secrétaire d’Etat au Budget (PS), Christian Eckert dans une interview sur le club : « la fusion des régions a été décidée pour contrer le FN« .

Pour la Banque postale, l’embellie pourrait être brève

La direction générale des collectivités locales (DGCL) a publié son bulletin d’information statistique de septembre, consacré aux finances locales en 2019. En étudiant les budgets primitifs votés en début d’année et les comptes de gestion de juillet de la DGFiP, les experts de la DGCL prévoit une hausse des investissements et de l’épargne brute et une modération des dépenses de fonctionnement.

Alors que l’année 2019 devrait confirmer et amplifier l’embellie financière des collectivités locales constatée en 2018, la réforme fiscale risque d’ouvrir une nouvelle phase d’incertitudes fortes et perturber le cercle vertueux des finances des collectivités dès 2020, selon la dernière note de conjoncture de la Banque postale.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) l’intégralité des articles publiés cette semaine : un face-à-face sur le bilan du mandat écoulé en matière de finances locales, une fiche finances sur le financement des projet de renouvellement urbain, le dernier volet de notre dossier sur le contrôle interne, etc…

Bonne lecture !