Aides aux aidants : 2019 une année charnière

Personnes âgées

Publié le 27/09/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Dossiers d'actualité, France

2019 est une année charnière avec la promesse d’une indemnisation du congé proche aidant et l’expérimentation de dispositifs de répit.

En attendant la future loi Grand âge et autonomie, la loi du 22 mai 2019 « visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants » a considérablement réduit la voilure par rapport à l’ambition de départ d’un véritable statut des aidants familiaux, avec, notamment, des droits à la retraite. On en retiendra surtout l’entrée du proche aidant dans la négociation collective : les partenaires sociaux devront discuter, au niveau des branches ou des entreprises, de mesures spécifiques facilitant la conciliation de la vie personnelle et professionnelle.

Mais le texte prévoit aussi le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie d’actions d’accompagnement des aidants menées par les conférences des financeurs et l’amélioration du suivi de l’aidant via la mention de son ...

