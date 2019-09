Le 6ème budget participatif parisien s’envole

Démocratie locale

Publié le 27/09/2019 • Par Brigitte Menguy • dans : France

Ça y est. La Ville de Paris vient de rendre publics les résultats de son budget participatif 2019. Et pour cette 6ème édition, la capitale confirme sa place de leader des budgets participatifs locaux.

Ce jeudi 27 septembre 2019, la présentation annuelle des résultats du budget participatif de la capitale est passée assez inaperçue face à l’annonce de la disparition de l’ancien Maire de Paris Jacques Chirac. Pour autant, les chiffres étaient présents et sans appel : pour sa sixième édition, 100 millions d’euros d’investissement de la ville seront consacrés aux projets des citoyens.

Une participation en hausse

« Il y a encore deux jours, nous dépouillions ici, dans mon bureau, les derniers points de vote » raconte, presque avec nostalgie, Pauline Véron, adjointe à la Mairie de Paris en charge de la démocratie locale et de la participation citoyenne. 230 urnes dépouillées plus tard, le chiffre de la participation version 2019 peut être dévoilé : 143 489 votants sur le seul budget participatif de la ville et plus de 230 000 si on totalise les votes aux budgets participatifs des écoles, collèges et des bailleurs sociaux. Soit une augmentation de 12% par rapport à l’an dernier.

Par contre, rien de neuf du côté de la répartition géographique des participants : l’ouest parisien reste toujours timide par rapport à son voisin de l’est et du nord. Mais ces chiffres en hausse confirment que Paris est la première ville de France à réussir à mobiliser autant de personnes, soit presque 1 habitant sur 10.

Un succès que Pauline Véron explique par les précédents 1840 projets issus des précédents budgets participatifs que la ville a concrétisés. « Nous nous efforçons de réserver un tiers des crédits alloués au budget participatif aux projets concernant les quartiers populaires, soit pas moins de 15 millions d’euros ». Pour preuve, l’adjointe rappelle que c’est sur initiative citoyenne que la bagagerie à disposition des sans-abris a été installée dans le 19ème arrondissement ainsi que la mise en place de plusieurs city stades comme dans le 18ème où un terrain de foot grillagé permet désormais aux adolescents du quartier d’avoir un espace qui leur est consacré.

Des lauréats représentatifs des attentes parisiennes

Côté lauréats de cette édition 2019, ce sont 192 projets qui ont été retenus dont 67 projets labellisés quartiers populaires. La première place revient au projet « Soutenir l’ambition zéro déchets et agir pour la propreté » qui a recueilli 43 2020 votes et qui se verra attribuer un montant de 1 100 000 euros. Viennent ensuite les projets : « Aider les personnes les plus fragiles à sortir de l’exclusion », « Faciliter les déplacements à vélo », « Lutter contre toutes les pollutions » et « rendre les éclairages intelligents et écologiques ».

« On retrouve les deux thématiques déjà présentes l’an dernier : la solidarité et la protection de l’environnement » constate Pauline Véron, pour qui le budget participatif est aussi une manière de prendre la température des attentes parisiennes.

La première délibération 100% citoyenne au Conseil de Paris C’est une première en France. Le Conseil de Paris qui se tiendra du 30 septembre au 3 octobre se verra soumettre au vote de son assemblée la première délibération entièrement rédigée par des citoyens. Issu de la conférence parisienne de consensus qui était organisée par la Ville en marge du Grand débat national, ce texte reprend les 5 propositions des citoyens pour favoriser la contribution des parisiens aux décisions publiques en dehors des élections municipales. Parmi ces propositions, on constate une volonté forte de renforcer la mobilisation des plus jeunes afin que ces derniers soient « acteurs de leur ville » et « qu’ils prennent davantage part à la construction des politiques publiques ». Concrètement, sur ce point, les citoyens proposent notamment dans leur délibération la création d’un label jeune au budget participatif.

Cet article est en relation avec le dossier