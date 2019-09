Mariage à trois des acteurs du tourisme institutionnel

Tourisme

Publié le 27/09/2019 • Par Frédéric Marais • dans : France

Offices de tourisme de France, Tourisme & Territoire et Destination Régions ont officialisé leur rapprochement lors du congrès du centenaire des offices de tourisme qui se déroule à Reims du 25 au 27 septembre.

Lancée en juillet 2018, la réflexion portant sur le regroupement des trois réseaux représentatifs du tourisme institutionnel au sein d’une seule fédération est sur le point d’aboutir. L’annonce en a été faite le 26 septembre à Reims, à l’occasion du congrès national d’Offices de tourisme de France.

Les trois échelons communal (offices de tourisme), départemental (comités départementaux du tourisme et agences de développement touristique) et régional (comités régionaux de tourisme et directions tourisme des agences de développement économique), représentés respectivement par Offices de tourisme de France, Tourisme & Territoire et Destination Régions, ont donc décidé de s’unir pour mieux faire entendre leur voix.

Gagner en visibilité

« L’élément déclencheur, cela a été notre absence au ...

