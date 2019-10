Grilles indiciaires des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

Carrière et salaires

Les traitements, ou salaires, des lieutenants de de sapeurs-pompiers professionnels sont définis par deux décrets, qui définissent des grilles indiciaires communes à plusieurs cadres d'emplois de catégorie B. Le point sur la rémunération de ces officiers de la sécurité civile.

Dans les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues au Sdis qui les a recrutés.

La rémunération de ces officiers est constituée, pour l’essentiel, d’un traitement. Celui-ci est calculé à partir des grilles indiciaires définies par le décret n°2010-330 et le décret n°2010-329, dont les dispositions sont communes à différents cadres d’emplois de catégorie B (rédacteurs, éducateurs, techniciens, par exemple).

Le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) a revalorisé, les 1ers janvier 2016, 2017 et 2019, l’échelle indiciaire des lieutenants. Cette réforme PPCR ne prévoit pas d’autre revalorisation.

Notez que le protocole PPCR, initié en 2016, a vocation à améliorer les carrières et à faciliter la mobilité. Sur le plan des traitements, il doit s’agir d’une opération « blanche ». C’est pourquoi un abattement « primes/points » est appliqué sur tout ou partie des indemnités perçues, en contrepartie des revalorisations liées au PPCR.

Le traitement indiciaire du fonctionnaire évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros, depuis le 1er février 2017.

Echelles des salaires des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, suivant leurs grades ou classes*

Lieutenant de 2e classe : de 1 610 euros, au premier échelon du grade, à 2 360 euros, au dernier échelon.

de 1 610 euros, au premier échelon du grade, à 2 360 euros, au dernier échelon. Lieutenant de 1re classe : de 1 670 à 2 500 euros.

de 1 670 à 2 500 euros. Lieutenant hors classe : de 1 840 à 2 360 euros, au dernier échelon de ce troisième grade. * Montants bruts mensuels au 1er janvier 2019 (hors cotisations, hors primes). Chiffres arrondis à la dizaine la plus proche.

Grille indiciaire du grade Lieutenant de 2e classe

Catégorie B, filière Sapeurs-pompiers professionnels, sécurité civile

Au 1er janvier 2019

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut (traitement indiciaire) 1 372 343 2 ans 1 607,31 € 2 379 349 2 ans 1 635,42 € 3 388 355 2 ans 1 663,54 € 4 397 361 2 ans 1 691,66 € 5 415 369 2 ans 1 729,14 € 6 431 381 2 ans 1 785,38 € 7 452 396 2 ans 1 855,67 € 8 478 415 3 ans 1 944,70 € 9 500 431 3 ans 2 019,68 € 10 513 441 3 ans 2 066,54 € 11 538 457 3 ans 2 141,51 € 12 563 477 4 ans 2 235,23 € 13 597 503 2 357,07 €

Visualisez votre salaire net.

Recrutement dans ce 1er grade : concours interne, mobilité, promotion interne.

concours interne, mobilité, promotion interne.

Grille indiciaire du grade Lieutenant de 1re classe Catégorie B, filière Sapeurs-pompiers professionnels, sécurité civile Au 1er janvier 2019 Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l'échelon Salaire brut (traitement indiciaire) 1 389 356 2 ans 1 668,22 € 2 399 362 2 ans 1 696,34 € 3 415 369 2 ans 1 729,14 € 4 429 379 2 ans 1 776,00 € 5 444 390 2 ans 1 827,55 € 6 458 401 2 ans 1 879,10 € 7 480 416 2 ans 1 949,39 € 8 506 436 3 ans 2 043,11 € 9 528 452 3 ans 2 118,08 € 10 542 461 3 ans 2 160,26 € 11 567 480 3 ans 2 249,29 € 12 599 504 4 ans 2 361,76 € 13 638 534 2 502,34 € Recrutement : concours interne, concours externe ; promotion interne « au choix » ; détachement puis intégration ; intégration directe.

: concours interne, concours externe ; promotion interne « au choix » ; détachement puis intégration ; intégration directe. Grille indiciaire du grade Lieutenant hors classe Catégorie B, filière Sapeurs-pompiers professionnels, sécurité civile Au 1er janvier 2019 Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l'échelon Salaire brut (traitement indiciaire) 1 446 392 1 an 1 836,92 € 2 461 404 2 ans 1 893,15 € 3 484 419 2 ans 1 963,44 € 4 513 441 2 ans 2 066,54 € 5 547 465 2 ans 2 179,00 € 6 573 484 3 ans 2 268,04 € 7 604 508 3 ans 2 380,50 € 8 638 534 3 ans 2 502,34 € 9 660 551 3 ans 2 582,00 € 10 684 569 3 ans 2 666,35 € 11 707 587 2 750,70 € Accès à ce troisième grade : par avancement, détachement-intégration, intégration directe.

: par avancement, détachement-intégration, intégration directe. Voir les offres d’emploi Autres éléments de rémunération Outre le salaire de base, les capitaines, commandants et lieutenants colonels de sapeurs-pompiers professionnels perçoivent , s’ils remplissent les conditions requises. le supplément familial de traitement Nouvelle bonification indiciaire Le membre du cadre d’emplois détaché sur un emploi administratif de direction peut bénéficer d’une NBI spécifique. Celle-ci doit être versée dès lors que les fonctions exercées entrent dans la catégorie « éligible » au versement de ce complément de rémunération, qui est pris en compte pour le calcul de la retraite. Régime indemnitaire Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d’administration du service d’incendie et de secours.

A ce titre, ils peuvent percevoir : l’indemnité de feu,

l’indemnité de responsabilité,

l’indemnité de spécialité, à l’exception des sapeurs-pompiers occupant les fonctions de chef de groupement, de directeur ou directeur adjoint

sous conditions, l’indemnité de logement,

l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires,

des indemnités pour campagne de lutte contre les feux de forêt. Le Guide des primes : toutes les primes auxquelles vous avez droit Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (retraite, chômage, CSG, etc.).

Références Décret n°90-850 : dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version consolidée au 13 juillet 2017

Décret n°2010-329 :dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la FPT

Décret n° 2012-522 : statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

