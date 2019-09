Le tour de France de la prévention de la corruption locale est passé à Paris

Lutte contre la corruption

Publié le 26/09/2019 • Par Séverine Charon • dans : Actu juridique, France

Une étude menée auprès de 3200 agents et cadres territoriaux atteste que la mobilisation sur la lutte anti-corruption reste inégale.

Dans le cadre du partenariat entre l’Agence française anti-corruption (AFA) et le CNFPT, une journée d’actualité sur le thème « Anticiper et maîtriser les risques de corruption dans la gestion publique locale » a eu lieu à Paris le mardi 24 septembre.

Cette journée de formation était l’étape parisienne du tour de France engagé en avril dernier, passé par Bordeaux, Vannes, Aix-en-Provence, Lille et Nancy. Une prochaine étape est prévue à Lyon et des visio-conférences seront mises en places pour les DOM-TOM. Environ soixante-dix agents et cadres issus de collectivités territoriales variées participaient à cette journée. « La corruption, ce n’est pas des actes isolés et individuels, c’est un phénomène qui se répète dans le temps. Le grand intérêt de la prévention de la corruption est de ...

