Une formation en ligne pour sensibiliser les élus aux risques terroristes

Sécurité

Publié le 26/09/2019 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Documents utiles, France, Veille documentaire prévention-sécurité

Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale a mis en ligne une formation gratuite de sensibilisation au risque attentat. L’un de ses modules s’adresse tout particulièrement aux élus locaux.

Alors que la France est toujours en niveau d’alerte « sécurité renforcée – risque attentat », le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), chargé notamment d’élaborer les différents plans d’intervention et de secours contre les attentats, a mis en ligne une plateforme de sensibilisation Vigipirate avec une formation gratuite en ligne (un Mooc). Intitulée « Faire face ensemble », elle est composée de trois modules.

Le premier décrit la menace et rappelle les grandes lignes du plan Vigipirate. Le second présente les bonnes pratiques et les réflexes à avoir en cas d’attaque. Le troisième intéressera tout particulièrement les élus locaux. Il a pour objectif de les informer et de les conseillers sur la marche à suivre pour anticiper et répondre à la menace.

La formation insiste sur le rôle primordial des maires, dont la connaissance du territoire permet « d’évaluer le niveau de la menace et les mesures de vigilance et de protection à adopter dans le cadre de Vigipirate ». Il est aussi question de leurs prérogatives dans le domaine de la sécurité, à savoir leur pouvoir de police générale et leur rôle en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et de leur partenariat avec les services de l’Etat en cas de crise. Il est aussi rappelé qu’en tant que détenteur et gestionnaire de data, chaque maire doit être sensibilisé aux problématiques de sécurité numérique.

Avec cette plateforme, le SGDSN a voulu regrouper les mesures pratiques et réglementaires, des retours d’expérience pour faire face à la menace via un parcours interactif et pédagogique. Plusieurs personnalités apportent leur témoignage, notamment Muriel Domenach, ancienne secrétaire générale du comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation.