Bâtiment tertiaire : ce que l’on sait du futur arrêté

Après la parution, en juillet dernier, du « décret tertiaire » qui définit les objectifs d'efficacité énergétique dans ces bâtiments, le gouvernement espère publier l'arrêté d'application d'ici la fin de l'année. Le secteur reste sur ses gardes.

Le climat était « tendu et suspicieux » mardi matin dans les locaux du ministère de la Transition écologique et solidaire à la Défense. Le Plan Bâtiment Durable et la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) ont convié quelque 200 professionnels pour une réunion d’information sur le futur arrêté tertiaire. Celui-ci doit permettre d’engager (enfin) le secteur sur la voie de l’efficacité énergétique, près de cinq ans après la promulgation de la loi de transition énergétique et malgré des réticences encore fortes.

Calendrier prévisionnel

Pour rappel, la loi a ...