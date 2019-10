200 collectivités contre les perturbateurs endocriniens

Les perturbateurs endocriniens sont partout et en particulier dans les produits phytosanitaires ou les plastiques. Leur dangerosité, pendant la grossesse et la petite enfance, a amené 200 collectivités à s’engager, notamment à travers la charte du Réseau environnement santé.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

D’après le rapport OMS-PNUE 2012, plus de 800 substances chimiques sont des perturbateurs endocriniens (PE) avérés ou suspectés : pesticides, plastifiants, revêtements, médicaments, produits d’hygiène, etc. Ils peuvent être présents dans des produits de consommation, et donc dans l’environnement intérieur ou extérieur.

« Ces PE sont responsables d’une partie de la croissance des maladies cardio-vasculaires, métaboliques (diabète…), respiratoires (asthme…) et de l’infertilité », assure André Cicolella, président du Réseau environnement santé (RES). « Il faut donc agir sur la ...