Les agences de développement économique veulent démontrer leur performance

Développement économique

Publié le 26/09/2019 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Comment prouver la performance des agences de développement économique ? C'est sur ce thème que les participants du forum Dév&co du Cner ont planché le 25 septembre.

Le Cner, fédération des agences d’attractivité, de développement et d’innovation, organisait le 25 septembre le forum « Dév&co », journée d’échanges entre agences, collectivités territoriales et monde économique. Pour cette deuxième édition, le thème choisi était « la performance en matière de développement économique ».

« Il y a peu de travaux sur la question », a déploré en introduction Frédéric Cuvillier, président du Cner, maire de Boulogne-sur-Mer et président de la communauté d’agglomération du Boulonnais. « Or, si une agence ne peut évaluer sa performance, elle risque une perte de crédibilité, surtout quand elle reçoit des fonds publics. » Et avec les élections municipales qui s’approchent, il va peut-être falloir prouver son intérêt aux nouveaux exécutifs, prévient l’ancien ministre.

S’y préparer

Pas toujours simple néanmoins de se lancer dans une étude de la performance, reconnaît le président du Cner. « Cela peut mettre à jour des carences, mais il faut les voir avec optimisme et dans l’objectif de s’améliorer », souligne-t-il.

Pour aider les agences présentes, la consultante Béatrice Loriot a rappelé les bases d’une bonne évaluation de la performance, en cinq étapes :

définir clairement et dans le détail l’objectif à atteindre

mettre des indicateurs précis

définir les étapes à suivre

regarder les moyens – financiers et humains – à disposition pour réussir

se donner un planning

Elle recommande également de donner la responsabilité du suivi de la performance à une personne précise qui doit « évangéliser » les autres et rappeler régulièrement la démarche et son objectif.

Besoin de formation

Pour jouer ce rôle, les besoins de personnes formées, aussi bien dans les agences de développement que dans les services Développement économique des collectivités. « Il y a une compétition accrue entre les territoires, on cherche les meilleurs », explique Antoine Angeard, délégué général du Cner. D’autant que les projets territoriaux se complexifient et que les acteurs sont de plus en plus nombreux autour de la table : les agences, les collectivités, les entreprises de toute taille mais aussi les citoyens… « Pour répondre à ces enjeux, c’est simple, c’est la formation », martèle le DG.

Or, actuellement, il n’existe pas de formation initiale « développement économique ». « Les développeurs se forment sur le tas, avec leurs pairs », regrette Antoine Angeard. Le Cner a donc annoncé la création d’un cursus, début 2020, en partenariat avec l’école de commerce et management EM Normandie. Le détail de la formation sera présenté en octobre.