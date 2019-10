Apprendre à construire des bâtiments à faible impact carbone

En novembre 2016, le ministère en charge de la construction a confié aux professionnels le soin d’expérimenter durant trois ans la méthode de la future réglementation environnementale des bâtiments (RE 2020). Zoom sur les actions réalisées en Pays de la Loire.

Par le Cerema

Entre 2017 et 2019, les acteurs de près de 900 projets de bâtiments ont pu tester le référentiel E+C- (bâtiment à énergie positive et réduction carbone), et consigner leurs résultats dans un observatoire national, permettant de disposer de riches retours d’expérience sur la faisabilité des calculs, les solutions techniques et les données économiques.

Dans la région Pays de la Loire, la Dreal et l’Ademe ont confié l’accompagnement de l’expérimentation E+C- à deux bureaux d’études référents, le Cerema et Tribu Énergie, pour former les professionnels locaux sur le sujet, réaliser vingt ...