Ambiance électrique au Sénat sur le projet de loi économie circulaire

Déchets

Publié le 25/09/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, A la une, actus experts technique, France

Les débats en séance publique sur le projet de loi économie circulaire ont commencé le 24 septembre. C'est peu dire que les tensions étaient vives entre les sénateurs et la secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson. La raison : l'opposition farouche des collectivités au retour de la consigne, dont se sont fait l'écho des parlementaires de tous bords politiques.

Brune Poirson a perdu le premier round. Lors du début de l’examen en séance publique au Sénat, ce mardi 24 septembre, du projet de loi sur « la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire », le débat a vite tourné à la passe d’armes entre la secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire et les sénateurs. Elle qui prépare ce texte depuis 18 mois et s’est passionnée pour ce sujet – « j’ose le dire, les déchets, c’est une de mes passions » – a vécu des moments difficiles sur les bancs du Sénat, et comme un symbole, s’est quelque peu retrouvé sans voix.

La consigne a occulté l’arrivée de nouvelles filières REP

Depuis près d’un mois, la tension n’a fait que monter sur ce projet de loi, ou plus exactement sur ...

