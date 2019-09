Nantes sacrée championne européenne de l’innovation

Innovation

Publié le 25/09/2019 • Par David Picot • dans : France

La ville de Nantes (Loire-Atlantique) est la capitale européenne de l’Innovation 2019. Décerné par la Commission européenne, ce prix a été remis à la maire, Johanna Rolland, ce 25 septembre à Bruxelles. Avec, au passage, un chèque d’un million d’euros.

Au palmarès, figurent Barcelone (2014), Amsterdam (2016), Paris (2017), Athènes (2018) et donc Nantes, nouvelle capitale européenne de l’Innovation. Non pas l’innovation au sens technologique du terme mais citoyen. « Ce titre a été attribué à Nantes en reconnaissance de sa capacité impressionnante à exploiter l’innovation pour améliorer la vie de ses citoyens et de son modèle de gouvernance ouverte et collaborative », a salué la Commission européenne, sitôt le titre remis ce 25 septembre à Johanna Rolland, à Bruxelles où se déroulent les Journées Recherche et Innovation en Europe.

Dialogue citoyen

La ville française est ainsi récompensée pour ses différentes expérimentations et autres initiatives en matière de dialogue citoyen à l’« échelle locale » ainsi que pour le développement « d’une vraie culture du faire-ensemble, pour inventer des solutions aux défis d’aujourd’hui », a souligné l’édile française. Avant de rappeler que « l’innovation par et pour tous est

