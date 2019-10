Accueil

« Les élections municipales sont l’occasion de relancer les conseils citoyens »

Publié le 03/10/2019 • Par Louis Gohin • dans : France

Myriam Bachir, maître de conférences à l’université Picardie-Jules Verne, dresse un bilan contrasté de la mise en place des conseils citoyens. En cause, un manque de confiance des citoyens envers les élus, et des difficultés entre ces derniers et les services de l’Etat. Pour y remédier, elle préconise de mettre l’accent sur la méthode et d’inventer des formations communes entre agents et administrés.

