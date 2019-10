Accueil

France Les logiciels open source ouvrent à des gestions plus libres

Les logiciels open source ouvrent à des gestions plus libres

Publié le 02/10/2019 • Par Baptiste Cessieux • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

TippaPatt / Adobestock

Comment choisir ses outils numériques ? Etre sûr de conserver les informations et suivre les évolutions technologiques entre deux marchés publics ? Editeurs et prestataires transforment leurs offres pour les rendre interopérables. De plus en plus, ils se tournent vers des logiciels ouverts.Les collectivités ont le choix entre la gestion interne ou externe de leurs logiciels et des données qu’ils produisent.

