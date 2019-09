Aides à la rénovation énergétique : une simplification bien compliquée

Logement

Publié le 25/09/2019 • Par Anne-Claire Poirier • dans : A la une, actus experts technique, France

Bien que largement critiqué, le projet gouvernemental de réforme du Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est finalisé aujourd'hui. Il entrera progressivement en œuvre à partir de 2020.

Le gouvernement a présenté ce matin aux professionnels la version finale de son plan de réforme du Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Or rien n’a bougé ou presque depuis sa première présentation au début de l’été, au grand dam des associations environnementales et du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE).

« Plus simple, plus juste et plus efficace » : vraiment ?

Cette nouvelle prime se veut pourtant « plus simple, plus juste et plus efficace », dixit le ministère de la Transition écologique et solidaire. Plus simple, d’abord, car elle fusionne deux aides : le CITE et l’aide de l’Anah pour les gestes simples (programme « Habiter mieux agilité »). Et car la transformation ...

