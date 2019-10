Lionel Le Gall : « Un conseiller ne remplacera jamais un comptable public »

Comptabilité

Publié le 10/10/2019 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Lionel Le Gall, président de l’Association des comptables publics (ACP) explique ses craintes sur le projet de redéploiement du réseau des finances publiques lancé par le gouvernement, mais espère beaucoup des négociations que le gouvernement a accepté de prolonger.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pensez-vous que le redéploiement du réseau des finances publiques tel qu’imaginé par le gouvernement soit la suite logique d’un processus de modernisation entrepris depuis quelques années ou est-ce le virage de trop ?

La capacité d’adaptation des comptables publics dans un environnement budgétaire contraint n’est plus à démontrer. Le Gouvernement souhaite apporter davantage de proximité et davantage de conseil. Nous ne pouvons qu’adhérer à ces objectifs qui consolident le rôle et les missions de la Direction Générale des Finances Publics (DGFiP). En revanche, l’ACP estime que ce projet actuel n’est pas la meilleure manière d’y parvenir.