Transition numérique : plus de complexité et décorrélation du management

La transition numérique impacte fortement la collaboration entre collègues de travail ainsi que l’organisation des structures. Elle tend à "aplatir" la chaîne hiérarchique, ce qui correspond à un besoin réel de transformation de notre société, dans laquelle la majorité de nos concitoyens souhaite être acteur des décisions. Comment concilier cette tendance avec les modes de gouvernance "classiques" ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Par Marc Foveau, ingénieur en chef

L’objectif principal qui est assigné à toute structure, qu’elle soit publique ou privée, est de produire un bon résultat. En ce sens, entreprises privées et collectivités territoriales partagent un même enjeu. Les diverses consultations citoyennes ont certes fait apparaître l’attachement de nos concitoyens au service public, tout en demandant une plus grande proximité, ainsi qu’une plus grande capacité à interagir. En ce sens, les outils du numérique sont une piste de solution.

S’approprier les outils

Cependant, force est de constater que tout le monde n’a pas le même accès aux services numériques, ni la même capacité à s’approprier ces outils. Le nombre de personnes qui viennent encore demander des informations aux centres des impôts démontre à quel ...