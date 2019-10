En Allemagne, la lutte contre les inégalités territoriales ne convainc pas les communes

« Il faut aller sur place, écouter les gens et dialoguer avec eux »

Peter Dehne, professeur de droit de l’aménagement à l’université de Neubrandenbourg, directeur de l’Institut pour le développement régional coopératif

« Il est bien sûr positif que le gouvernement fédéral s’occupe des inégalités territoriales et intègre la problématique des espaces ruraux. Et les douze mesures annoncées sont formulées de telle manière qu’on ne peut pas être contre. Mais se focaliser sur les places de travail“ ou les infrastructures“ relève d’une vision datée, qui ne peut plus fonctionner. Ce regard d’en haut n’est pas pertinent : il faut aller sur place, regarder à quoi ça ressemble, écouter les gens et dialoguer avec eux. C’est ainsi que l’on trouvera de nouvelles solutions, par exemple en matière de mobilité. Dans cette perspective, le rôle du politique consiste moins à approvisionner qu’à favoriser les transferts de connaissance, renforcer les capacités et encourager les expérimentations. »