Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Frais de repas : le gouvernement prié de revoir sa copie

Publié le 25/09/2019 • Par Claire Boulland • dans : France, Toute l'actu RH

dan gold-unsplash-CC by SA 2.0

En plus de passer à côté de réelles problématiques, le projet de décret sur les frais de déplacement et de repas des agents territoriaux est jugé "mesquin" et "cynique" envers les moins bien rémunérés par les syndicats. Ils l'ont fait savoir au cours du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

