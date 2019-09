Chèque énergie : une aide financière pour payer ses factures EDF

Publié le 24/09/2019 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Dispositif de lutte contre la précarité énergétique, le "chèque énergie" a été augmenté de 50 euros en 2019 et étendu à plus de 2 millions de nouveaux foyers. Pour EDF, il faut cependant poursuivre sa promotion, car près d’un quart des bénéficiaires ne l’ont pas utilisé en 2018.

La précarité énergétique touche encore près de 7 millions de Français (1). Pour eux : payer la facture d’énergie et satisfaire les besoins de chauffage reste une difficulté. Afin d’endiguer le phénomène, l’État a mis en place en 2018 le chèque énergie qui est une aide financière. EDF a largement fait la promotion de ce nouveau dispositif, encore mal connu à ce jour. « Nous avons travaillé aux côtés des pouvoirs publics pour accompagner la mise en place du dispositif et informer les bénéficiaires », explique Guillaume Flachat, Directeur Action Territoriale d’EDF Collectivités. Des SMS et des mails ont par exemple été envoyés aux clients d’EDF dès l’envoi des premiers chèques. Des brochures explicatives ont été diffusées, des tutoriels mis en ligne sur YouTube et plus de 15 000 travailleurs sociaux ont été formés au dispositif par les 300 « Experts Solidarité » d’EDF.

« Mais il faut poursuivre l’effort, car 20 % des bénéficiaires du chèque énergie ne l’ont pas utilisé en 2018 », souligne Guillaume Flachat. Selon un rapport de la Cour des comptes (2) : 75 % des 3,6 millions de bénéficiaires du chèque énergie l’ont utilisé avant la date butoir du 31 mars 2019. Mais 900 000 ménages n’y ont pas eu recours alors qu’ils avaient reçu automatiquement leur chèque à domicile. Pourquoi ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette non-utilisation, comme un changement d’adresse entre le moment de la déclaration d’impôt et l’envoi du chèque ou une mauvaise compréhension de son utilisation.

Un dispositif réévalué en 2019

Afin qu’un plus grand nombre de foyers exploite le dispositif, EDF va poursuivre ses actions de promotion. « Nos correspondants solidarité vont continuer de communiquer auprès des travailleurs sociaux, comme les agents des départements ou les bailleurs sociaux », indique l’énergéticien. Surtout que le dispositif a été réévalué. De 150 euros en moyenne en 2018, il est ainsi passé à 200 euros en moyenne en 2019. Par ailleurs, 2,2 millions de Français supplémentaires peuvent en bénéficier (soit 5,8 millions au total), car le plafond de ressources a été augmenté. Enfin, le site web « chequeenergie.gouv.fr » a été mis en place. Il permet d’utiliser le chèque pour payer directement en ligne les factures d’énergies auprès de certains fournisseurs, dont EDF.

Rappelons que ce chèque sert à payer les factures d’énergie, mais aussi à financer certains travaux de rénovation énergétique. Il donne également droit à des protections, comme l’ouverture gratuite d’un contrat lors de l’emménagement dans un nouveau logement ou le maintien de la puissance souscrite, en cas de difficultés de paiement, durant la période hivernale.

