Avec la Breizh Cop, toute une région s’engage pour son avenir

Publié le 03/10/2019 • Par Stéphanie Stoll • dans : Innovations et Territoires, Régions

La Bretagne veut réinventer son modèle de développement. L’appellation Breizh Cop désigne le creuset dans lequel se rencontrent les collectivités et l’Etat, les acteurs économiques et associatifs, la jeunesse et les universitaires. Même si l’outil de planification qu’est le Sraddet ne fait pas rêver, la région le combine à une invitation à élaborer des engagements volontaires sur des transitions.

Chiffres-clés Budget : 1,42 M€.

1,42 M€. Conduite : Direction générale et service de la communication, avec l’appui de trois agences.

Direction générale et service de la communication, avec l’appui de trois agences. 38 objectifs de la Breizh Cop sont librement déclinés par les acteurs en engagements (5 600 engagements déposés à la fin du mois de juin par plus de 300 acteurs). Elus, acteurs économiques et associatifs les ont aussi travaillés en ateliers pour faire émerger les futures règles du Sraddet.

[Bretagne, 4,6 millions d’hab.] Validée en CTAP puis en session, avant d’être lancée en mars 2017 à Saint-Malo, la Breizh Cop propose une articulation originale entre le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), outil de planification générateur de normes, et une démarche volontaire inspirée de l’accord de Paris sur le climat. « L’action partenariale des territoires est à l’origine de solides avancées sur le plan environnemental, déclarait alors le préfet, en annonçant l’implication de l’Etat. Toutes les politiques publiques dont nous avons la responsabilité exigent plus de cohérence et d’intégration. »

Au cours de l‘année 2017, les travaux des acteurs institutionnels et économiques au sein des conférences thématiques créées depuis 2009 (mobilité, eau, mer et littoral, économie circulaire, urbanisme, mobilité et biodiversité) sont dynamisés par l’organisation d’événements dédiés. A son tour, le Ceser publie un rapport dans lequel il propose de faire du Sraddet « le schéma d’accompagnement des transitions », qu’elles soient écologiques, numériques ou démographiques.

« Nous sommes lucides, la prescribilité du Sraddet fait peur à tout le monde, commente François-Nicolas Sourdat, directeur délégué des services du conseil régional. En termes opérationnels, un schéma ne sert pas à grand-chose et ne concerne guère que ceux qui le réalisent… mais quand on n’en a pas, c’est plus difficile. Ce n’est pas non plus avec 1,5 milliard d’euros de budget que le conseil régional engagera les transitions. D’où l’idée de jouer sur l’engagement de tous en lançant un grand mécanisme de consultation. » En janvier 2018, le conseil régional a installé un comité scientifique pluridisciplinaire de 23 membres, dont sept femmes. « Notre rôle est d’assurer la cohérence de la démarche, témoigne Gérard Gruau, géochimiste des eaux et président du comité. En nous mandatant, les élus secouent la science et nous obligent à casser les barrières entre disciplines. »

Consultation en ligne, affichage…

Au printemps 2018,

