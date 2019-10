Une refonte de la santé au travail qui crée des remous

Organisation

Publié le 03/10/2019 • Par Isabelle Jarjaille • dans : Régions

Après la fusion du service de la santé au travail et de la direction des risques de la ville, de la métropole et du CCAS de Rennes, des craintes émergent sur l’indépendance médicale.

Un nouveau service « qualité de vie professionnelle , sécurité et santé au travail » a vu le jour à Rennes, le 1er septembre, pour les agents de la métropole, de la ville et du centre communal d’action sociale (1).

Cette réorganisation vise à regrouper « l’ensemble des fonctions concourant à la politique de prévention des risques professionnels, la qualité de vie au travail, l’accompagnement médical et personnel des agents, la prévention de l’usure professionnelle et l’appui à la reconversion professionnelle en lien avec les travaux du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail », explique un rapport du comité technique, le 21 juin.

« Aujourd’hui, les moyens sont dispersés, indique le DRH, Gildas Laeron. Il y a très peu de travail en collégialité. Les personnels, dans ...

