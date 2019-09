Santé locale : de la promotion à la fabrique par les territoires ?

Santé

Publié le 24/09/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

La 21e journée nationale de l’association « Élus, santé publique & territoires » a interrogé le rôle des collectivités et des élus locaux dans « la fabrique » de la santé.

La santé n’est pas une compétence obligatoire des villes, on le sait, mais depuis bientôt 15 ans, l’association « Élus, santé publique & territoires » (ESPT) plaide pour la promotion de politiques locales de prévention, promotion et éducation à la santé et une gouvernance locale partagée avec l’État et les agences régionales de santé… Changement de braquet ? Le thème « Les villes : fabriques de santé ? », de sa 21e journée nationale d’étude, le 20 septembre, révèle une nouvelle ambition, même avec le point d’interrogation souligné par Laurent El Ghozi, son président.

Mais de nombreuses questions s’emboîtent aussitôt : quelle est la pertinence de démarches territorialisées en santé ? comment répondre aux enjeux de la démocratie en santé? l’échelon municipal est-il le ...

