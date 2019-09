Ces retraités qui oublient de demander leur pension

Retraites

Publié le 24/09/2019 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

A 70 ans, un tiers des retraités n'ont pas fait valoir tous les droits à la retraite auxquels ils auraient droit, assure la Drees. Parmi eux, bon nombre de personnes ayant été affiliées à l'Ircantec en tant que contractuels ou fonctionnaire territorial à temps non complet.

Alors que des inquiétudes autour du projet de réforme du système de retraites s’expriment dans la rue, la Dress (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et de la statistique) publie un numéro de sa revue Études et Résultats consacré au… non-recours : « à 70 ans, un tiers des assurés n’ont pas fait valoir tous leurs droits à la retraite », révèlent les auteurs de cette étude, Gabin Langevin et Henri Martin.

Ceux-ci ont étudié la génération née en 1942 au sein de l’échantillon inter-régimes de retraités de 2012 et celui des cotisants de 2013. Ils ont ainsi découvert que 32 % de ces personnes n’avaient pas demandé de liquidations dans tous les régimes auxquels elles avaient cotisé au cours de leur carrière. Elles ont pourtant mis un terme à ...

